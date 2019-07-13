بعد “داعش”.. إحياء الروح في مدينة الموصل

2019/07/13 | 23:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد وترجمة- الحل العراق نشرت صحيفة #لا_كروا الفرنسية تقريراً، عن واقع الحال في مدينة #الموصل اليوم بعد مرور عامين على تحرير المدينة من تنظيم “داعش”، ففي العاشر من شهر تموز […]

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