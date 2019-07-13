2019/07/13 | 23:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتصل مواطن بالسيطرة المركزية (١٠٤) مخبرا بسرقة سيارته من نوع متسوبيشي لانسر قرب ساحة الاندلس تم تعميم اوصاف السيارة على دورياتنا وبالفعل تم ضبط العجلة بالقرب من ساحة كهرمانة والقاء القبض على سارقها من قبل دوريات نجدة الكرادة وتم تسليمه الى مكتب المكافحة لإكمال الاجراءات القانونية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوريات نجدة بغداد تضبط سيارة مسروقة وتلقي القبض على السارق وكالة صدى الاعلام للانباء.

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