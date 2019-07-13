2019/07/13 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت دوريات نجدة الشعلة بالاشتراك مع مكتب مكافحة الغزالية من القاء القبض على شخص يقود عجلة نوع سايبا عثر بداخلها على ٥ غرامات من مادة الكرستال ورمانة يدوية غير منفلقة تم رفعها من قبل الخبير في منطقة الشعلة قرب جسر الحمزة تم تسليم المتهم اجراءات اصولية .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على شخص بحوزته مادة الكرستال ورمانة يدوية وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على شخص بحوزته مادة الكرستال ورمانة يدوية) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (دوريات نجدة بغداد تلقي القبض على شخص بحوزته مادة الكرستال ورمانة يدوية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).