وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط والاخير يصدر توضيحا

2019/07/13 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ وجه وزير الداخلية ياسين الياسري يوم السبت بسحب الحماية من مبنى محافظة واسط.

وذكر المكتب الاعلامي للياسري في بيان مقتضب اليوم، بأن الاخير وجه بسحب الحماية من مبنى محافظة واسط على خلفية اعتداء المحافظ على احد الضباط في المحافظة.

يشار الى ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تسجيلا فيديويا يظهر فيه رئيس الحكومة المحلية في واسط وهو يقوم بالاعتداء بالضرب على ضابط في سيطرة "اللج" التابعة للمحافظة.

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