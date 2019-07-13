2019/07/13 | 23:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… القت دوريات النجدة، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته مادة الكرستال ورمانة يدوية في بغداد.وذكر بيان للاعلام النجدة، تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه، ان” دوريات نجدة الشعلة بالاشتراك مع مكتب مكافحة الغزالية تمكنت من القاء القبض على شخص يقود عجلة نوع سايبا عثر بداخلها على 5 غرامات من مادة الكرستال […]

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