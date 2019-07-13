الرئيس المستر الحلاب ترمب ارسل على امير قطر ليحلبه،

2019/07/14 | 00:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نعيم الهاشمي الخفاجي

في الفيس بوك للاسف لانستطيع ان نعبر عن آرائنا بحرية تامة لان المال الخليجي جعل ادارة الفيس بوك تحضرنا، ونحن نعطي المستر مارك الحق الكامل العالم تحركه المادة، ترمب بعث الى امير قطر ليحل عنده ضيفا عزيرا ليتم حلبه بطريقة حضارية من خلال مضاعفة الاستثمار القطري في امريكا، اتذكر عندي صديق تاجر دائما يتحدث معي ويقول لي عند مبلغ كذى، قلت له في حسابك ام في بيتك، كان جوابه والله بالسوق موزعة عند اصحاب المحلات، الذين يشترون بضاعتي، قلت له اموالك شبه المنتهية عندما تحاول جمع اموالك نصف اهل المحلات مايدفعون ديونهم لك، الاموال الخليجية والعربية المودعة بالبنوك الغربية مصادرة منهم وهم لايتمكنون من سحب كل الاموال المودعة، مسموح لهم سحب الميزانية السنوية لدولهم فقط، المعروف مستكتبي الابقار الخليجية الحلوبة التابعة للمستر ترمب بينهم صراعات، بعد قيام ترمب بحلب امير القطر بالبيت الابيض في الاسبوع الماضي، كتب مستكتب خليجي فرحا بحلب قطر حيث كتب المقال التالي

ترمب… وأموال قطر

……..



الذايدي

صحافي وكاتب ……..

يقول

في اللقاء الذي جمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب وأمير قطر تميم آل ثاني، كانت الكلمات المتبادلة كاشفة للزيف ناسفة للوهم.

يقدّم الإعلام القطري وشبكات «الإخوان» العالمية، ونشطاء الحلف التركي القطري الإخواني الإيراني، ترمب الأميركي فارض «الجزية» على السعودية، من خلال عقود التسليح، وأتذكر عنوان «بي بي سي» البريطانية – وهي تدور في فلك «الجزيرة» وأخواتها نفسه – عن لقاء ترمب ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في قمة العشرين بأوساكا اليابانية، وتم اختزال كلمة الرئيس ترمب عن ولي العهد والسعودية، بأن ترمب مبسوط من جني المال من السعودية بصفقات التسليح،

ههههههههه المستر ترمب يجني الاموال من خلال بيع السلاح الذي بات لاقيمة له، بحرب تشرين عام ١٩٧٣ العرب دمروا الطيران الاسرائيلي بصواريخ سام السوفيتيه امريكا حصلت على صاروخ سام من السادات وصنعت صواريخ دفاع جوي مشابه للسوفيتي، اليوم امريكا باتت غير مهتمه لبيع الاسلحة والذي يهم امريكا الاسلحة النووية فقط فهي لم تبيعها، واكيد ترمب لابد ان يتحدث كثيراً عن دور السعودية العالمي في مكافحة الإرهاب، ولابد ان يشيد بالتحول السعودي الإصلاحي الكبير، خاصة في مجال المرأة، وتحدث عن قضايا أخرى كثيرة، وإلا كيف يحصل على الاموال،

يقول هذا المستكتب وهو شامتا بحلب ترمب لقطر حيث قال

قارن ذلك بحذف قناة «الجزيرة» من لقاء ترمب – تميم حين قال ترمب بصراحته المعهودة إنه يثني على جهود قطر في تعزيز الحضور الأميركي العسكري في قواعدها بقطر، بل وتوسيع ذلك الحضور مع خلال إنفاق 8 مليارات دولار، من المال القطري وليس الأميركي.



جماعة «الجزيرة» حذفوا ترجمة هذا الجزء للعربية، بوصفه محرجاً لحكام قطر.

ههههههههههههه مضاف لها ايها المستكتب مضاعفة الاستثمارات القطرية في امريكا، بوركت ياسيادة الرئيس ترمب عليك بحلب الابقار لخدمة ورقي الشعب الامريكي،

يقول هذا المستكتب

يظل السؤال الأهم من هذه «المراهقات» الإعلامية هو: ما هدف حكام قطر من استثمار هذه المليارات في تطوير القواعد الأميركية القطرية، وأيضاً صفقات السلاح والطائرات الهائلة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية؟

هههههه نفس هذا السؤال اعكسه على ولي عهدك ودولتك هههههه

يقول

نعم، لا يلام ساسة تلك الدول في الترحيب بقطر، فهي تشغّل مصانعهم، وتوفر الوظائف، وهذا بدوره يتحول إلى أوراق انتخابية جماهيرية لدى هذا الحزب أو ذاك، يعني بعبارة أخرى، مال قطر يغذّي الماكينات الحزبية الانتخابية الغربية.

ههههههه.



نعم وبسبب دفعكم لمبلغ ٧٥٠ مليار لترمب اعتبركم دولة معتدلة رغم ان كل شعوب الغرب تعرف الارهاب وهابي ههههه

يقول

أيضاً لا غضاضة في ذلك، ولن نقول إن الغرب يفرض «الجزية» على قطر، فمن حق أي دولة تشعر بالخطر الحقيقي على أمنها ووجودها أن تحمي نفسها، وتجلب أحدث الأسلحة وتدرب «أولادها» عليها.

ههههههه رغم انوفكم جزية ومقبلات ترمب لابقاره الحلوبة بالخطر الايراني كذبة كبرى وإلا كيف يتمكن من حلبكم،

يقول هذا المستكتب

السؤال الذي لا جواب له، ممن تخاف الدوحة حتى تجلب كل هذه الأسلحة الباهظة، والكثيرة، والقواعد الضخمة، والإنفاق عليها؟

هههههههه ايضا هذا السؤال ينقلب عكسيا عليكم ممن انتم تخافون واشتريتم كل هذه الاسلحة ههههههههه انه الغباء والجهل والتطرف المذهبي كل دول اوروبا والعالم تطورت من خلال نسيان الحروب والاهتمام بالصناعات والزراعة والتجارة والسياحة وبخطط التنمية،

هههههه يقول

كيف نفهم الود القطري الإيراني التركي، وهاتان في حالة حرب أو شبه حرب مع واشنطن؟

هههههه انت يامستكتب تجهل بجهل مركب ترى الحقيقة لكنك تفكر بطريقة خاطئة وتعتقد ان تفكيرك صحيح وتريد من الاخرين ان يكونون مثل عقلك المتعفن

يقول هذا المستكتب

عجبي… هذه السياسات الغرائبية و«المال السايب» في قطر، هو نتيجة تفكير عليل، وأوهام سوداء، ولو أنفق هذا المال على قضايا التنمية والسلم والتعليم بقطر والخليج، لكانت قطر اليوم حقاً مصدر إلهام للجميع، عوض أن يرتبط اسمها بكل ما له علاقة بالفوضى والخراب والفتن.

هههههههههههههه اسألوا انفسكم، الحمد لله الذي جعلكم ابقار حلوبة وصدق قول النبي محمد ص يوم تتداعى عليكم كآكلة القصعة لقصاعها وقيل يارسول الله ونحن قله، قال ص لا انتم كثر لكنكم كغثاء البحر، صدق قول الرسول محمد ص وعلينا ان نؤدي التحية للرسول محمد ص الذي حذر الامة من هذا الوضع المخزي والمذل.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

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