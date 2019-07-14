السفير الروسي يؤكد لعباس دعم موسكو للقضية الفلسطينية

2019/07/14 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، مساء يوم السبت، السفير الروسي لدى السلطة الفلسطينية، غوتشا بواتشيدزه....

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