2019/07/14 | 00:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: NOPXkJYiO1w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. محافظ واسط يروي تفاصيل حادث اعتدائه على احد الضباط #المربد) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. محافظ واسط يروي تفاصيل حادث اعتدائه على احد الضباط #المربد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).