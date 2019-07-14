ضبط “سايبا” بداخلها 5 غرامات من الكرستال وقنبلة يدوية

2019/07/14 | 00:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امنية- كلكامش برس؛ أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم السبت، القبض على شخص بحوزته مادة الكرستال ورمانة يدوية.وقالت المديرية في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، إن “دوريات نجدة الشعلة بالاشتراك مع مكتب مكافحة الغزالية تمكنت من القاء القبض على شخص يقود عجلة نوع سايبا عثر بداخلها على ٥ غرامات من مادة الكرستال ورمانة يدوية […]

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