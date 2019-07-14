2019/07/14 | 00:11

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الأمم المتحدة تدعو أوروبا لإعادة النظر في وضع لاجئي ليبيا

السبت

13

تموز

2019 :

11:45 pm

26

قالت الأمم المتحدة إن الأوضاع الصعبة التي يمر بها اللاجئون

والمهاجرون الآخرون في ليبيا يجب أن تدفع الأوروبيين والدول الأخرى

المستقبلة لهم إلى إعادة التفكير في الأمر.



وطالب كل من فيليبو غراندي

رئيس المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأنطونيو

فيتورينو رئيس منظمة المنظمة الدولية للهجرة (IOM) بأن يقوم

الأوروبيون بإعادة قبول عمليات البحث والإنقاذ داخل مياه البحر

المتوسط ونقل المهاجرين إلى موانئ آمنة.

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