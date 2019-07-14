2019/07/14 | 00:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -7aSMH-YCHA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. أميديا | امرأة عراقية تقود سيارة أجرة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. أميديا | امرأة عراقية تقود سيارة أجرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).