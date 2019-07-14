أبو الغيط يدين الهجوم الإرهابي في مدينة كيسمايو الصومالية

2019/07/14 | 00:28

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المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أدان السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الهجوم الإرهابي الذي إستهدف أحد الفنادق في مدينة كيسمايو جنوبي الصومال مساء أمس الجمعة والذي أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من المدنيين.

وصرح مصدر مسئول بالأمانة العامة للجامعة بأن أبو الغيط تقدم بخالص تعازيه لأسر الضحايا الذين سقطوا جراء هذا الهجوم الخسيس، مجدداً تضامن الجامعة العربية الكامل مع الصومال حكومة وشعباً في مواجهة التهديد الذي تمثله حركة الشباب الإرهابية وفي كل ما يتخذه من أجراءات للحفاظ على الأمن والإستقرار في ربوع البلاد.





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