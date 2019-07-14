نيمار يبدي رغبته بالعوده الى نادي برشلونه والرحيل ع باريس سان جيرمان

2019/07/14 | 00:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المحرر :خالد ابراهيم

ألمح النجم البرازيلي نيمار داسيلفا مجددًا إلى رغبته في العودة إلى نادي برشلونة والرحيل عن فريقه الحالي باريس سان جيرمان، حيث نشر صورة عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يرتدي قميص البلوغرانا، اليوم السبت.

وانضم مهاجم البرازيل إلى باريس سان جيرمان قادمًا من برشلونة بعقد لخمس سنوات في صفقة قياسية بلغت قيمتها 222 مليون يورو (249 مليون دولار) في 2017.

وذكرت صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن نيمار نشر هذه الصورة مرفقة بعبارة:“لن يفيد أي سلاح سيتم إشهاره ضدك“.

ومن المقرر أن يسافر نيمار، غدًا الأحد، إلى باريس للانضمام إلى تدريبات النادي الفرنسي، يوم الاثنين، وسيغتنم الفرصة للتحدث شخصيًا مع مديري النادي حول وضعه ورغبته في العودة إلى برشلونة.

وأبلغ ليوناردو المدير الرياضي في سان جيرمان صحيفة لو باريزيان الأسبوع الماضي، حيث قال:“نيمار يستطيع ترك باريس سان جيرمان إذا كان هناك عرض مناسب للجميع.



لكن حتى الآن لا نعرف إن كان هناك نادٍ يرغب بشرائه وما المقابل المادي، وكل هذا لا يتم في يوم واحد، وهذا أكيد.

وأضاف:“من الواضح للجميع (أنه يرغب في الرحيل)، لكن في كرة القدم يقول المرء شيئًا اليوم وشيئًا آخر غدًا..



إنه أمر مدهش لكنه بهذا الشكل.



وًتحدثنا إلى المحيطين به أيضًا.



والكل يعلم كل شيء“.

وأضاف:“الموقف واضح لكل الأطراف، ولكن الشيء الأكيد اليوم هو أن عقده يتبقى فيه 3 سنوات، وطالما لم نتلقَ أيَّ عرض لا يمكن أن نناقش أي شيء“.

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