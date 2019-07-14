معاون مدير شركة الحبوب يتابع ميدانيا حملة التسويق في كركوك

2019/07/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- كركوك

تفقد معاون مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب للشؤون الادارية والمالية رياض الموسوي، امس السبت، فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في كركوك في

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