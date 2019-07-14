بالأنفوجرافيك.. السيد حسن نصر الله:

2019/07/14 | 00:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله في حديث متلفز تابعته "العهد نيوز"، أن أي حرب جديدة ستضع "إسرائيل" على حافة الزوال،

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