هزة ارضية تضرب مدينة عراقية حدودية

2019/07/14 | 00:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ضربت هزة خفيفة يوم السبت جنوب شرق قضاء مندلي في الحدود مع إيران.

ورصدت المراصد الزلزالية العراقية هزة بقوة 2.9 جنوب شرق مندلي في محافظة ديالى 15كم ظهر اليوم 13/7 في الساعة 1:30:11، ولم يثبت الشعور بها لحد الان.

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