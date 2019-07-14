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مقتل مشعان الجبوري بحادث سيارة مروع : إشاعة كاذبة لم تهدأ على تويتر – صور


مقتل مشعان الجبوري بحادث سيارة مروع : إشاعة كاذبة لم تهدأ على تويتر – صور
2019/07/14 | 00:37
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : تتابع منصة يس عراق لليوم الرابع على التوالي تفاعل خبر مقتل السياسي العراقي مشعان الجبوري في حادث سيارة مروع على طريق سريع .

لم يهدأ مروجو الخبر منذ أربعة ايام من اعادة نشره ومحاولة عمل هاشتاك له ليزيد من انتشاره .

وبالرغم من ان النائب السابق لم يقم بنفيه الا انه واصل […]

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