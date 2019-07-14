2019/07/14 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : تتابع منصة يس عراق لليوم الرابع على التوالي تفاعل خبر مقتل السياسي العراقي مشعان الجبوري في حادث سيارة مروع على طريق سريع .لم يهدأ مروجو الخبر منذ أربعة ايام من اعادة نشره ومحاولة عمل هاشتاك له ليزيد من انتشاره .وبالرغم من ان النائب السابق لم يقم بنفيه الا انه واصل […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل مشعان الجبوري بحادث سيارة مروع : إشاعة كاذبة لم تهدأ على تويتر – صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل مشعان الجبوري بحادث سيارة مروع : إشاعة كاذبة لم تهدأ على تويتر – صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).