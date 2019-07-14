قائد شرطة واسط يؤكد دعمه للضابط المعتدى عليه بسيطرة “اللج”

2019/07/14 | 00:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكد قائد شرطة محافظة واسط، السبت، دعمه للضابط المعتدى عليه من قبل المحافظ في سيطرة اللج.وقال مصدر محلي في تصريح لـ/المعلومة/، إن” قائد شرطة واسط اللواء علاء غريب الزبيدي زار مساء اليوم سيطرة اللج، والتقى بالضابط الذي تم الاعتداء عليه من قبل المحافظ محمد المياحي”.واضاف ان “الزبيدي قدم للضباط كافة الدعم والاسناد”.[…]

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