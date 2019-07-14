الدفاع النيابية تدين حادثة الاعتداء على ضابط في واسط وتطالب عبد المهدي بتشكيل لجنة تحقيقة

2019/07/14 | 00:48

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بغداد اليوم _ واسط

ادانت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاحد (14 تموز 2019)، حادثة الاعتداء على احد الضباط في محافظة و...





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