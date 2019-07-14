ظهور تلسكوب مداري جديد لروسيا في الفضاء

2019/07/14 | 00:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… استطاع الصاروخ الحامل “بروتون- أم”، وضع مرصد الفضاء الفلكي الفيزيائي “سبيكتور-آر جي”، في المدار المحدد له حول الأرض والذي جرى إطلاقه اليوم السبت من قاعدة “بايكونور” الفضائية.وقال متحدث باسم وكالة الفضاء الروسية “روسكوسموس” لوكالة “سبوتنيك”: “جرى فصل مرصد الفضاء الفلكي الفيزيائي “سبيكتور-آر جي”، عن وحدة الدفع “دي إم-03″ وتم وضعه في المدار”.هذا […]

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