رضي السماك - - الواقعية الإشتراكية - في الأدب .. إلى أين ؟

2019/07/14 | 01:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #رضي_السماك تابعت قبل أيام قليلة على إحدى منصات " السوشيل ميديا " مساجلات وحوارات شائقة هادئة وممتعة دارت بين مجموعة من الأصدقاء البحرينيين بعضهم من الشعراء والنقّاد الذين لا يشق لهم غبار ، وإن ظلوا أشبه بالمغمورين حيث لا يستهويهم اللهث وراء الظهور في الأضواء الإعلامية ، وقد شاركت بإقتضاب في جانب من تلك المساجلات والحوارات ..وهنا وتعميماً للفائدة وتوسيع دائرة الحوار أرتأيت إعادة صياغة وتدوين تلك المساه......

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