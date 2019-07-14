2019/07/14 | 01:05
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #رضي_السماك تابعت قبل أيام قليلة على إحدى منصات " السوشيل ميديا " مساجلات وحوارات شائقة هادئة وممتعة دارت بين مجموعة من الأصدقاء البحرينيين بعضهم من الشعراء والنقّاد الذين لا يشق لهم غبار ، وإن ظلوا أشبه بالمغمورين حيث لا يستهويهم اللهث وراء الظهور في الأضواء الإعلامية ، وقد شاركت بإقتضاب في جانب من تلك المساجلات والحوارات ..
وهنا وتعميماً للفائدة وتوسيع دائرة الحوار أرتأيت إعادة صياغة وتدوين تلك المساه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضي السماك - - الواقعية الإشتراكية - في الأدب .. إلى أين ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وهنا وتعميماً للفائدة وتوسيع دائرة الحوار أرتأيت إعادة صياغة وتدوين تلك المساه......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#رضي السماك - - الواقعية الإشتراكية - في الأدب .. إلى أين ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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