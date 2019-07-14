رجال الإطفاء يصارعون حرائق غابات كبيرة بإيطاليا

2019/07/14 | 01:07

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يصارع رجال الإطفاء حرائق غابات على عدة جبهات في جنوب إيطاليا، منها حريق في بوليا خلف ما لا يقل عن قتيل واحد

وقال رجال

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