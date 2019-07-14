عجوز طاعن في السن ينقذ كلبه من فكي تمساح

2019/07/14 | 01:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أقدم عجوز من ولاية فلوريدا الأميركية يبلغ من العمر 75 عاما على ركل تمساح كاد أن يفترس كلبه.

وأوضح بودي أكرمان إن التمساح الذي

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