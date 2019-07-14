التربية: نسبة النجاح للثالث المتوسط في الدور الاول أعلى من السنة السابقة

2019/07/14 | 01:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن المكتب الاعلامي في وزارة التربية اليوم السبت ان نسبة النجاح للمرحلة المتوسطة هي 34.69 اي اعلى من العام الماضي.

واضاف ان نسبة النجاح في مادة الرياضيات للمنهاج الجديد اعلى من العام الماضي.

وتابع ان احتساب نسبة النجاح تكون ضمن نظام الامتحانات العامة، حيث تعتمد النتائج للدورين الاول والثاني لتكون ناتج النسبة النهائية.

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