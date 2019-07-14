بالصور.. وزير الداخلية يستقبل قائد شرطة واسط والضابط الذي تم الاعتداء عليه

2019/07/14 | 01:19

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

اكد رئيس ائتلاف انصر حيدر العبادي، السبت، ان الكتل السياسية هي من تطلب من الاخرين التدخل في القرارات التي تخص الحكومة العراقية.

وقال العبادي في تصريح متلفز، تابعته (بغداد اليوم)، ان "لو ان قادة الكتل السياسية تطلب من قاس

بغداد اليوم - كركوك

إعتبر القيادي في الجبهة التركمانية لمحافظة كركوك استبرق اوغلو، السبت 13 تموز 2019، بيان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني بشأن تبعية كركوك، بأنه يخلق ازمة في الشارع التركماني، مؤكدا وجود رغبة لدى احزاب كردية ل

بغداد اليوم – بغداد

قد يصعب ان تتكهن بشكل هيئتك شخصياً او كيف تبدو ملامح وجه فنان او رياضي او حتى سياسي بعد 20 عاما، تقنية "الذكاء الإصطناعي" التي وفرتها التكنولوجيا اتاحت امكانية رؤية وجه رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي وهيئة مسع

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