حبس محافظ واسط محمد المياحي لمدة عام اذا تم تطبيق قانون العقوبات العراقي – نص القانون

2019/07/14 | 01:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بس عراق : برر محافظ واسط محمد المياحي الأسباب التي دفعته للاعتداء ضد موظف حكومي وهو ضابط شرطة في احدى سيطرات محافظة واسط .و بالرغم من محاولته كسب ود الشارع في واسط من ردة الفعل الهائلة غير ان قانونيين و كتاب شغلتهم الحادثة منذ وقوعها و نشرها و ذهبوا الى عرض النص القانوني الخاص […]

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