راجمات الجيش السوري تستهدف مواقع المسلحين في ريف إدلب

2019/07/14 | 01:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

استهدفت وحدات من الجيش السوري، أمس السبت بسلاحي الصواريخ والمدفعية مواقع التنظيمات المسلحة في عدة بلدات بريف إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وقالت وكالة "سانا"

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