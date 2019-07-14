2019/07/14 | 01:46
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يس عراق : اجرى رئيس الوزراء اتصالا عاجلا مع وزير الداخلية ياسين الياسري طلب منه على الفور نقل تحياته اثر الاعتداء الذي تعرض له من محافظ واسط محمد المياحي .
و نشر وزير الداخلية صورة للقائه قائد شرطة واسط مع الضابط المعني محمد رياض .
وهذه المرة الأولى التي يتم الكشف عن اسمه و رتبته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الضابط ورتبته : عبد المهدي يطلب من وزير الداخلية تكريمه بعد اعتداء محافظ واسط – صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
و نشر وزير الداخلية صورة للقائه قائد شرطة واسط مع الضابط المعني محمد رياض .
وهذه المرة الأولى التي يتم الكشف عن اسمه و رتبته […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكشف عن الضابط ورتبته : عبد المهدي يطلب من وزير الداخلية تكريمه بعد اعتداء محافظ واسط – صور) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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