الكشف عن الضابط ورتبته : عبد المهدي يطلب من وزير الداخلية تكريمه بعد اعتداء محافظ واسط – صور

2019/07/14 | 01:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق : اجرى رئيس الوزراء اتصالا عاجلا مع وزير الداخلية ياسين الياسري طلب منه على الفور نقل تحياته اثر الاعتداء الذي تعرض له من محافظ واسط محمد المياحي .و نشر وزير الداخلية صورة للقائه قائد شرطة واسط مع الضابط المعني محمد رياض .وهذه المرة الأولى التي يتم الكشف عن اسمه و رتبته […]

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