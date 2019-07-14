العلماء يكتشفون ثقبا أسودا فريدا من نوعه

2019/07/14 | 02:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أظهر تلسكوب هابل الفضائي أن مجرة تبعد عن الأرض نحو 130 سنة ضوئية تحتوي على ثقب أسود كبير بـ"خصائص فريدة"، وفقا لما ذكرت

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