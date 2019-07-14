وزارة الهجرة تقدم قرابة 57 الف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات محافظتي نينوى وصلاح الدين

2019/07/14 | 02:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قدمت وزارة الهجرة والمهجرين خلال اليومين الماضيين (56.526) الف حصة من المساعدات الاغاثية للعوائل النازحة القاطنة في المخيمات التابعة الى محافظتي نينوى وصلاح الدين .

واوضح مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” فرق عمل الوزارة وزعت (41.964) الف حصة من المساعدات الاغاثية بين الاسر النازحة في مخيمات الجدعة والمدرج جنوبي الموصل ، فيما وزعت ( 3.210) الاف حصة من المساعدات الاغاثية للنازحين في مخيمات الخازر وحسن شام شرقي الموصل، و (6) آلاف حصة للنازحين في مخيم جبل سنجار غربي الموصل ، وكانت حصة النازحين في مخيمات الكرامة وتل كصيبة وبساتين الشيوخ التابعة الى محافظة صلاح الدين (5.352) الف حصة اغاثية .

وبين جهاكير ان المساعدات تضمنت ( سلات غذائية وسلات صحية واخرى مطبخية وملابس ومبردات وافرشة ارضية ) ، مؤكدا ان وزارة الهجرة والمهجرين وفرق الاغاثة في المحافظات لاتزال مستمرة في تقديم المساعدات الانسانية والعينية للعوائل النازحة .

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