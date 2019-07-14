محمد الحاج صالح - أنا صوابي براسي

2019/07/14 | 02:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحاج_صالح أنا صوابي براسيقال الدكتور اسماعيل الحامض إنه كان في سنته الأخيرة للدراسات العليا في حلب عندما حدثت حالة طوارئ غير مسبوقة.عشرات الجرحى في الإسعاف وفي الممرات وفي الأجنحة وفي غرف العمليات، إضافة إلا قتلى نقلوا وهم موتى أو أنهم توفوا في المشفى.استنفار تام واستدعاء للإطباء والممرضين والممرضات والفنيين جميعاً وفوراً.يوم قيامة.في ريف من أرياف حلب حصلت مشاجرة بسيطة على خلفية خلاف على أرض.تطو......

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