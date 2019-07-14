فنانون عرب يخوضون “تحدي العمر” ويفاجئون جمهورهم

2019/07/14 | 03:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القاهرة ــ مروة عبد الفضيل

13 يوليو 2019

شارك عدد كبير من الفنانين العرب في التحدي الجديد الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وهو”تحدي العمر” من خلال تطبيق يزيد من العمر في ملامح الوجه والجسد، وبمجرد نشر الصور أصيب جمهورهم بصدمة من كم التغيرات التي حدثت لهم.

فمن خلال حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، نشرت الفنانة ريم البارودي صورة لها وهي عجوز، وعلقت عليها قائلة “قد التحدي”، وانهالت التعليقات على الصورة وأشاد البعض بجمالها وأنها ستظل هكذا مهما مر عليها من عمر.

ونشر الفنان السوري سامو زين، معلقاً عليها بالقول، “كن مع الله ولا تبالي”.

وبملامح متغيرة تماماً، شاركت الفنانة اللبنانية نادين نجيم جمهورها وهي تخوض التحدي ونشرت صورة لها قالت تعليقاً عليها إن أهم شيء عندها في عمر الثمانين: الصحة وأن تعيش مبسوطاً دون أن تؤذي أحداً.

وشارك الفنان المصري أحمد عز في التحدي بنشر صورة تخيلية له وهو في سن الـ 80، بعد خضوعه للتحدي عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام” وعلق عليها: “جدو عز”.

وشاركت الفنانة نجلاء بدر، في التحدي بنشر صورة وهي عجوز بجوار صورتها وهي طفلة وعلقت عليها قائلة: “أنا وحفيدتي وجدتي في منّي كبير وصغير”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للمطرب عمرو دياب وقد كست ملامح الشيخوخة وجهه، علما بأنه لم يشارك في التحدي ولكن رغبة الجمهور في رؤيته وهو كبير في ظل حرصه دوماً على الظهور بملامح شبابية، رغم أن عمره أوشك على الستين، دفع البعض لعمل صورة تخيلية له وعلقوا عليها قائلة: “أخيراً الهضبة كبر”.

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