هاميلتون يتطلع إلى رقم قياسي في سباق فورمولا1 البريطاني

2019/07/14 | 05:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هاميلتون يتطلع إلى رقم قياسي في سباق فورمولا1 البريطانيسيلفرستون (بريطانيا) – تتواصل منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا1، الأحد، بإقامة سباق الجائزة الكبرى البريطاني على مضمار سيلفرستون، والتي يتطلع فيها البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس إلى تحقيق رقم قياسي بإحراز السباق للمرة السادسة.كذلك يسعى هاميلتون لاستعادة هيمنة فريق مرسيدس على سباقات فورمولا1، بعد أن انتزع ماكس فيرستابن سائق ريد بول الفوز في السباق الماضي الذي أقيم في النمسا في 30 يونيو الماضي، وهو السباق الوحيد الذي لم يفز به فريق مرسيدس في بطولة العالم هذا الموسم.أما فريق فيراري الإيطالي، فقد بدا مفتقدا للثقة قبل السباق البريطاني، رغم أن سائقه الألماني سيبستيان فيتيل فاز بالسباق في العام الماضي متفوقا على هاميلتون.وقال ماتيا بينوتو رئيس فريق فيراري إن الفريق سيكون لديه “تعديل آخر بسيط في الديناميكا الهوائية” للسيارة، لكنه اعترف بشكل عام “لا نتوقع أن يتناسب مضمار سيلفرستون مع سيارتنا بشكل جيد”، وأضاف بينوتو “في كل سباق، نرى أن موازين القوى يمكن أن تتغير”.ولم يحقق فيتيل أو تشارلز لوكلير، زميله بفريق فيراري، أي انتصار خلال 9 سباقات أقيمت حتى الآن هذا الموسم.وقال لوكلير الذي كان قريبا بشكل كبير من الفوز مرتين هذا الموسم “سنكافح لتقديم سباق جيد”.وكان آخر انتصار لفيتيل، في سباق فورمولا1، في الموسم الماضي، لكن فريق مرسيدس حقق الفوز في 14 من السباقات الـ17 التي أقيمت بعدها، وقد واصل في الموسم الماضي هيمنته على لقب بطولة العالم لكل من فئتي السائقين والصانعين.وتشير التوقعات إلى استمرار هيمنة مرسيدس في الموسم الجاري، حيث يتصدر هاميلتون، الترتيب العام لفئة السائقين ويليه زميله فالتيري بوتاس في المركز الثاني، كما يتفوق مرسيدس بفارق كبير في صدارة الترتيب العام للفرق ويتقدم نحو رقم قياسي يتمثل في الفوز بلقب فئة الصانعين للموسم السادس على التوالي.

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