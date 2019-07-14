العراق يطلب من اوربا تسهيل منح “شنغن” لمواطنيه

2019/07/14 | 05:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا وزير الخارجية العراقي محمد علي الحكيم يوم السبت دول الاتحاد الاوربي الى تسهيل منح تأشيرة الدخول الـ”شنغن” الى مواطنيه الراغبين بزيارة اوربا لغرض السياحة والدراسة والتجارة.

واكد الحكيم في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجيّة في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في العاصمة بغداد على سعي الحكومة الاتحادية على تفعيل قطاع السياحة، داعيا دول اوربا لتسهيل من فيزا الـ”شنغن” للعراقيين الراغبين بالسياحة، والدراسة والتجارة.

واضاف انه “ناقشنا مسألة اعادة الرحلات الجوية العراقية الى طبيعتها من والى اوربا”، مشيرا الى تبرع الاتحاد الاوربي بمبلغ قدره 400 مليون يورو لإعادة المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش.

وشكر في الوقت ذاته احتواء الدول الاوربية للاجئين العراقيين وتديم التسهيلات لهم وحل مشاكلهم الانسانية.

وشدد الوزير على ضرورة ايجاد حل سلمي وبالحوار للأزمة القائمة في المنطقة بين امريكا وايران، مؤكدا على ضرورة الحل السياسي في سوريا.

من جهته قالت موغيريني خلال المؤتمر ان “الاجتماع الذي عقدته مع الوزير كان “جيدا”، مضيفة ان “العراق لا يزال بحاجة الى الاتحاد الاوربي”.

واردفت بالقول “نعتقد اننا بحاجة الى التصعيد والتوتر في المنطقة وايجاد سبيل للحوار والا يتم اللجوء الى طرق اخر خطيرة وقد تعقد الاوضاع في المنطقة”، مشيرة الى انه “ندعم رؤى العراق وسياسية التوازن التي ينتهجها مع اوضاع المنطقة”.

وذكرت ايضا ان “دول الاتحاد الاوربي ستقدم مزيدا من الدعم للحكومة الاتحادية لإجراء الاصلاحات اللازمة”، لافتة الى “المنطقة بحاجة الى ابعادها ان اية مخاطر تحيط بها”.

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