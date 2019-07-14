عشرات الضحايا جراء أمطار غزيرة في نيبال والهند

2019/07/14 | 06:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عشرات الضحايا جراء أمطار غزيرة في نيبال والهندلقي 40 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة تسببت بفيضانات وانزلاقات أرضية في نيبال والهند.وارتفعت حصيلة ضحايا الأمطار التي اجتاحت، معظم مناطق نيبال ومن المتوقع أن تتواصل حتى نهاية الأسبوع على الأقل، إلى 30 قتيلا، حسب مسؤولين محليين، وتجري السلطات عمليات إجلاء لمواطنين في مناطق مهددة بالفياضانات شرق البلاد.وفي ولاية آسام الهندية، راح عشرة أشخاص على الأقل ضحية الفيضانات الناجمة عن الأمطار خلال الساعات الـ 72 الماضية، واضطر أكثر من نصف ميلون شخص إلى مغادرة ديارهم، وتحذر السلطات المحلية من أن الوضع سيتدهور في الأيام المقبلة.وغمرت مياه نهر براهمابوترا التي ارتفعت إثر الأمطار 1800 قرية وبلدة، وتضررت 25 من أصل 32 منطقة إدارية في الولاية جراء الأمطار، وأكدت السلطات المحلية أن الوضع لا يزال على مستوى حرج.

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