تحالف سائرون يعلن حراكا لاستجواب عدد من وزراء العراق

2019/07/14 | 07:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تحالف سائرون، المدعوم من قبل زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر في العراق عن حراك له لاستجواب عدد من الوزراء، في حكومة عادل عبدالمهدي....

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