2019/07/14 | 07:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

جواهر المرء في ثلاث:

١- كتمان الفقر

حتى يظن الناس من عفتك أنك غني

٢- كتمان الغضب

حتى يظن الناس أنك راض

٣- كتمان الشدة

حتى يظن الناس أنك متنعم

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