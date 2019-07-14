الصومال.. هجوم دام لحركة الشباب وغارة أميركية تستهدفها

2019/07/14 | 07:19

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدت قوات الأمن الصومالية لهجوم شنه مسلحون من حركة الشباب المجاهدين الجمعة على فندق بمدينة كيسمايو العاصمة المؤقتة لإقليم جوبا لاند جنوبي

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