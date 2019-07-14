حركة “السترات الصفراء” تترنّح لكنّها لم تمت

2019/07/14 | 07:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر أن يفتح “لو فوكيه” أبوابه الأحد للمرة الأولى منذ آذار/ مارس حين أحرق محتجو “السترات الصفراء” هذا المطعم الفاخر على

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