القوات المسلحة المصرية تقدم نصائح للراغبين في الانتساب وتصدر تحذيرا لهم

2019/07/14 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القوات المسلحة المصرية تقدم نصائح للراغبين في الانتساب وتصدر تحذيرا لهمقدمت القوات المسلحة المصرية نصائح للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العسكرية في مصر، محذرة إياهم من الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص الذين ينتحلون صفة عمل في الجيش.وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، في بيان أصدره : "تؤكد القوات المسلحة على الطلبة المتقدمين للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية عدم الانسياق وراء ادعاءات بعض الأشخاص المنتحلين صفه عمل بالقوات المسلحة، وقيامهم بالادعاء بمساعدتهم في اجتياز الاختبارات المؤهلة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية".وشدد على ضرورة "عدم الانسياق وراء تلك الادعاءات لعدم الوقوع ضحية لأعمال النصب والاحتيال، مع ضرورة الإبلاغ الفوري عن تلك الوقائع لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها".

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