2019/07/14 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قبل ثلاثة أشهر من إجراء الانتخابات الرئاسية 10 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 تقدم حوالى 60 مرشحاً للظفر بمنصب حاكم قرطاج في مناخ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ازدحام على قصر قرطاج… ومفاجآت عدة تحملها الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ازدحام على قصر قرطاج… ومفاجآت عدة تحملها الانتخابات الرئاسية التونسية المقبلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).