الصواريخ الروسية.. آخر حلقة في سلسلة الخلافات التركية الأميركية

2019/07/14 | 07:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد الخلاف الذي أثارته صفقة منظومة الدفاع الجوي الروسية “أس 400” هو الأحدث في سلسلة من الخلافات بين تركيا والولايات المتحدة، تمحورت

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