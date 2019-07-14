هل تنتقل تركيا إلى المعسكر الروسي؟

2019/07/14 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوصول أول دفعة من السلاح الروسي الاستراتيجي، صواريخ إس 400، لا يعرف في أي اتجاه يأخذ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بلاده.

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