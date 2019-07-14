الحكومة الجديدة لـ «إقليم كردستان العراق»

2019/07/14 | 07:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في العاشر من تموز/يونيو، صوّت برلمان «إقليم كردستان» على منح ثقته لحكومةً جديدة برئاسة مسرور بارزاني، الابن الأكبر لرئيس «الإقليم» السابق مسعود

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