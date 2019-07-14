وزير الداخلية يوجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد اعتدائه على ضابط..

2019/07/14 | 07:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق وجّه وزير الداخلية ياسين الياسري، السبت، بسحب الحماية من محافظ واسط محمد المياحي بعد اعتدائه على ضابط بإحدى السيطرات.وقال الناطق باسم الوزارة اللواء سعد معن في بيان رسمي تناقلته وسائل الاعلام المحلية إن “وزير الداخلية وجه بسحب الحماية من محافظ واسط بعد ان اعتدى على احد الضباط خلال الواجب في احدى […]

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