المالية النيابية: ننتظر من الحكومة قانون زيادة الرواتب التقاعدية

2019/07/14 | 08:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..بينت اللجنة المالية النيابية، الاحد، انها بانتظار قانون زيادة الرواتب التقاعدية للموظفين، لافتة الى ان الحكومة لم ترسل بعد هذا القانون، موضحة ان المعلومات تشير الى زيادة تلك الرواتب بحدود الضعف لادنى راتب تقاعدي.وقالت عضو اللجنة محاسن حمدون في تصريح لـ /المعلومة/، ان “الرواتب التقاعدية للموظفين لم يتم الى غاية اليوم اتخاذ اي […]

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