2019/07/14 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت قيادة العمليات المشتركة، امس السبت، اجتماعا موسعا بمشاركة الحشد الشعبي لمناقشة ما تحقق أثناء عمليات “إرادة النصر” والتحضير للمرحلة الثانية من العمليات بمشاركة أوسع.وقال نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن قوات خاصة عبد الامير رشيد يارالله في بيان وتلقته وكالة صدى , إن “قيادة العمليات المشتركة عقدت اجتماعا موسعا لبحث عمليات “إرادة النصر”

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العمليات المشتركة تبحث تحضيرات اطلاق المرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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