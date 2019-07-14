القانون: ثلاثة تيارات داخل الدعوة وأحد الاجنحة منع تحالف المالكي والعبادي

2019/07/14 | 08:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف عضو ائتلاف دولة القانون محمد العكيلي، عن وجود ثلاثة تيارات داخل حزب الدعوة الإسلامية، مشيرا إلى أحد الاجنحة داخل الحزب منع قيام تحالف بين رئيس ائتلافه نوري المالكي ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي.وقال العكيلي في حوار متلفز تابعته /المعلومة/، إن “هناك ثلاثة تيارات حاليا داخل حزب الدعوة الإسلامية”، مبينا أن “التيار الأول […]

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