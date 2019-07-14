الخدمات: سندعم وزير الاتصالات للقضاء على ضعف الانترنت وحيتان الفساد

2019/07/14 | 09:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اكدت لجنة الخدمات والاعمار النيابية، الاحد، انها ستقدم الدعم الى وزير الاتصالات نعيم الربيعي من اجل النهوض بواقع وزارته والقضاء على ضعف الانترنت وتشخيص مواقع الخلل، لافتة الى ان الوزير حصل على مهلة لغاية نهاية آب المقبل لتصحيح مسار وزارته.وقال عضو اللجنة مضر الازيرجاوي في تصريح لـ /المعلومة،/، ان “وزير الاتصالات نعيم الربيعي […]

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