2019/07/14 | 09:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتحت مصر الهرم المنحني بمنطقة آثار {دهشور} وهرم الكا العقائدي للزائرين لأول مرة منذ عام 1965 بعد خضوعهما لأعمال ترميم وتطوير.ويعود الهرم المنحني إلى الملك سنفرو مؤسس الأسرة الرابعة في مصر القديمة التي حكمت قبل 2600 عام قبل الميلاد، وقد صمم في الأصل بزاوية شديدة الانحدار 54 درجة.ويختلف الشكل المنحني للهرم مع الجوانب المستقيمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مصر تفتح الهرم المنحني أمام الزائرين لأول مرة منذ نصف قرن وكالة صدى الاعلام للانباء.

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